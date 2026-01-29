Finanza | Scannapieco Ad Cdp Imprese devono crescere e internazionalizzarsi sosteniamo anche le piccole

Cassa Depositi e Prestiti vuole aiutare le imprese italiane a crescere e a espandersi all’estero. In un momento in cui il credito bancario si restringe, la società pubblica si impegna a sostenere anche le aziende più piccole, non solo quelle grandi. Il suo amministratore delegato, Scannapieco, spiega che l’obiettivo è rafforzare la presenza delle imprese sul mercato internazionale e favorire la loro crescita.

“In un contesto in cui il credito bancario si è ristretto rispetto al Pil Cassa Depositi e Prestiti vuole dare un segnale assistendo anche imprese più piccole rispetto a quelle che ha tradizionalmente supportato”. Lo sostiene Dario Scannapieco amministratore delegato di CDP, a Torino per una la tappa del roadshow con Confindustria, che aggiunge “Le imprese devono crescere e internazionalizzarsi, oggi abbiamo prodotti che supportano l'acquisition finance per quando un'impresa vuole espandersi all'estero". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Finanza: Scannapieco (A.d. Cdp) "Imprese devono crescere e internazionalizzarsi, sosteniamo anche le piccole"

Approfondimenti su Cassa Depositi e Prestiti

Cassa Depositi e Prestiti ha annunciato di aver investito circa 4,6 miliardi di euro in tre anni, tra il 2022 e il primo semestre del 2025.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Finanza: Scannapieco (A.d. Cdp) Imprese devono crescere e internazionalizzarsi, sosteniamo anche

Ultime notizie su Cassa Depositi e Prestiti

Argomenti discussi: Cdp, strada sbarrata alle casse previdenziali. Le fondazioni salgono al 17,2%. CariOrvieto, Ascoli, Cesena e Foligno nel capitale; A Bari il Roadshow di CDP e Confindustria per lo sviluppo delle imprese del territorio.

Scannapieco (Cdp): 81 miliardi per sostenere economia nel piano al 2027?/ Non siamo cassaforte di StatoCassa Depositi e Prestiti (Cdp) non è una cassaforte di Stato, ma una banca pubblica che lavora attivamente sul territorio, supportando progetti e affiancando le imprese e la Pubblica amministrazione. ilsussidiario.net

In Confindustria Bari BAT abbiamo avuto il piacere di incontrare l’Amministratore Delegato di Gruppo Cassa Depositi e Prestiti Dario Scannapieco con il quale vogliamo costruire un percorso che renda le nostre aziende sempre più forti finanziariamente e più - facebook.com facebook