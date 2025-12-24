Stalking e minacce di morte a una donna 50enne arrestato | aveva violato la libertà vigilata

24 dic 2025

È stato arrestato con l'accusa di atti persecutori un uomo di 50 anni residente a Campobasso, ritenuto responsabile di una lunga serie di condotte vessatorie ai danni di una donna di circa cinquant'anni, anch'ella residente nel capoluogo molisano.Il provvedimento è stato eseguito nella giornata. 🔗 Leggi su Foggiatoday.itImmagine generica

