Stalking e minacce di morte a una donna 50enne arrestato | aveva violato la libertà vigilata
È stato arrestato con l'accusa di atti persecutori un uomo di 50 anni residente a Campobasso, ritenuto responsabile di una lunga serie di condotte vessatorie ai danni di una donna di circa cinquant'anni, anch'ella residente nel capoluogo molisano.Il provvedimento è stato eseguito nella giornata. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Leggi anche: Minacce e stalking. Aveva approfittato della casa di un disabile: arrestato 50enne
Leggi anche: Perseguitava con minacce e insulti una donna conosciuta online: 56enne arrestato per stalking
Stalker minaccia la vittima anche sullo stato WhatsApp, arrestato un 23enne; Terni, stalking e minacce di morte contro la moglie. Finisce in carcere un 32enne; Arrestato per stalking un uomo di 50 anni; Ti preferisco morta che con un altro: lo stalking sul lavoro finisce in arresto.
Stalking e minacce di morte, arrestato 50enne campobassano - Fine di un incubo per una donna 50enne con l'arresto della Polizia di Campobasso, su richiesta della Procura della Repubblica ... molisenetwork.net
Stalking e minacce all’ex compagna: ai domiciliari 33enne di Solopaca - Nella giornata di ieri gli agenti della Questura di Benevento hanno dato esecuzione a un’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Benevento, che dispone la misura caut ... ntr24.tv
Cronaca: stalking e minacce di morte. arrestato 50enne campobassano - CAMPOBASSO – Fine di un incubo per donna 50eenne con l’arresto della Polizia di Campobasso, su richiesta della Procura della Repubblica, di un uomo di 50 anni che l’avrebbe a lungo perseguitata. molisenetwork.net
Stalking e minacce all’ex compagna nelle Marche La Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza cautelare nei confronti di un uomo, con divieto di avvicinamento a 1.000 metri, divieto di comunicazione e braccialetto elettronico. Secondo le indagini, d - facebook.com facebook
Era arrivato perfino alle minacce di morte. Arrestato un 50enne per Stalking verso una donna. #IoSeguoTgr @TgrRai x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.