Esplosione delle tariffe Tari | la protesta del gruppo consiliare Rinascimento Castiglionese

Arezzonotizie.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sdegno tra i cittadini per gli ultimi avvisi arrivati dal Comune di Castiglion Fiorentino, che segnano un pesantissimo aumento della tariffa della nettezza urbana. Dura la nota del gruppo consiliareRinascimento Castiglionese”, che aveva denunciato il rischio già prima della campagna elettorale. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

esplosione tariffe tari protestaTari sempre più cara, la media sale a 340 euro: chi paga di più - La spesa per la gestione dei rifiuti urbani è aumentata del 3,3% rispetto allo scorso anno, con le tariffe che sono cresciute in tutte le Regioni, escluse Molise, Valle d'Aosta e Sardegna. Riporta today.it

Tari, approvate tariffe e agevolazioni: "Aiuti per più famiglie" - Mentre ancora il consiglio dibatte (e litiga) su tutto, a partire dalla gestione dei rifiuti e relativa tariffa, per il 2025 resta in vigore la Tari: l’aula consiliare è riuscita ad approvare le ... Come scrive lanazione.it

Tari, approvate a Cerreto d'Esi le nuove tariffe: niente stangata in bolletta - CERRETO D’ESI Durante il consiglio comunale dei giorni scorsi, il sindaco di Cerreto d’Esi David Grillini ha presentato alla cittadinanza il nuovo segretario comunale, la dottoressa Monia Sassaroli, ... corriereadriatico.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Esplosione Tariffe Tari Protesta