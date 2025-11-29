Esplosione delle tariffe Tari | la protesta del gruppo consiliare Rinascimento Castiglionese

Sdegno tra i cittadini per gli ultimi avvisi arrivati dal Comune di Castiglion Fiorentino, che segnano un pesantissimo aumento della tariffa della nettezza urbana. Dura la nota del gruppo consiliare “Rinascimento Castiglionese”, che aveva denunciato il rischio già prima della campagna elettorale. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

