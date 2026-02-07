Fotovoltaico senza regole l’allarme di Rinascimento Castiglionese | Valdichiana a rischio speculazione

La regione rischia di diventare un grande parcheggio di pannelli solari. Rinascimento Castiglionese solleva il problema, avvertendo che senza regole chiare i territori di Castiglion Fiorentino e tutta la Valdichiana potrebbero essere invasi da impianti fotovoltaici. Il gruppo consiliare invita a fare attenzione, perché questa corsa potrebbe cambiare radicalmente il volto del paesaggio, danneggiare l’agricoltura e compromettere il turismo. La preoccupazione è che si perda l’identità di un territorio già molto apprezzato.

Il gruppo consiliare Rinascimento Castiglionese lancia l'allarme sul rischio che Castiglion Fiorentino e l'intera Valdichiana vengano progressivamente trasformate in un grande parco fotovoltaico e agrivoltaico, con gravi conseguenze per il paesaggio, l'identità territoriale, il turismo e il valore agricolo. Secondo il gruppo, la situazione attuale è il risultato della mancata introduzione di regole più stringenti sugli impianti fotovoltaici industriali. Un rischio che Rinascimento Castiglionese afferma di aver segnalato per tempo in Consiglio comunale, avanzando proposte normative che il sindaco aveva promesso di recepire ma che, ad oggi, non hanno trovato applicazione.

