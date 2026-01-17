Nella sala consiliare il corso di Potatura dell’Olivo e Gestione dell’Oliveto a vaso policonico

Oggi, nella sala consiliare del Comune di San Prisco, si è svolta la prima giornata del Corso Base di Potatura dell’Olivo e Gestione dell’Oliveto a vaso policonico. L’iniziativa, promossa dall’assessorato all’Agricoltura guidato da Giovanni Reccia, intende offrire strumenti e conoscenze fondamentali per la corretta cura degli oliveti, contribuendo allo sviluppo delle pratiche agricole locali.

Si è svolta oggi (17 gennaio) nella sala consiliare del Comune di San Prisco la prima giornata del Corso Base di Potatura dell’Olivo e Gestione dell’Oliveto a vaso policonico, promosso dall’assessorato all’Agricoltura guidato da Giovanni Reccia. L’iniziativa ha registrato una partecipazione significativa: circa 40 corsisti, tra tecnici, operatori del settore, hobbisti e professionisti, di cui 28 residenti a San Prisco, a testimonianza dell’interesse crescente verso una tematica strategica per il territorio. Il corso mira ad aggiornare gli olivicoltori sulle moderne tecniche colturali, in un contesto segnato dai cambiamenti climatici e dalle trasformazioni del comparto olivicolo. 🔗 Leggi su Casertanews.it Leggi anche: A Castel San Niccolò si festeggia il centenario dell’inaugurazione del viale Rimembranze e sala consiliare con la fanfara dei bersaglieri Leggi anche: Apertura straordinaria dell'area archeologica di Madonna dell'Olivo a Tuscania Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. "Sala consiliare ancora chiusa, via l’assessore" - "Un anno non è bastato a risolvere il problema, e la cosa non depone a favore delle capacità di questa Giunta di affrontare questioni anche minime". ilrestodelcarlino.it Quotidiano di Sicilia. . Nella maestosa cornice della Sala Consiliare di Palazzo degli Elefanti si è tenuta la prima edizione del premio “Aquila D’Oro – Eccellenze di Sicilia”. Durante l’evento, fondato dall’Associazione Culturale “Viva Voce” di Valeria Barbaga - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.