Sanità Toscana | Castiglion Fiorentino protesta per l’eliminazione dell’auto infermieristica La decisione dell’Asl sud est

A Castiglion Fiorentino, si registra una protesta per la decisione dell’Asl Toscana sud est di eliminare l’auto infermieristica nella zona di Arezzo e Valdarno. La misura, adottata dalla Regione Toscana, potrebbe influire sulla qualità dei servizi sanitari nella Valdichiana, sollevando preoccupazioni tra cittadini e operatori sanitari locali. La questione evidenzia le sfide e le ripercussioni delle scelte strategiche nel sistema sanitario toscano.

Sarà la Valdichiana a pagare le conseguenze dell'eliminazione dell'auto infermieristica nella zona di Arezzo e Valdarno decisa da Asl Toscana sud est e Regione Toscana. A denunciarlo è l'assessora alla sanità di Castiglion Fiorentino, Stefania Franceschini. L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

«Viene tolta dall'Usl Toscana Sud Est e dalla Regione Toscana l’autoinfermieristica nella zona di Arezzo e Valdarno» - Come sempre avviene, Castiglion Fiorentino e in generale la Valdichiana ne subisce, anche se di riflesso, la conseguenze» ... msn.com