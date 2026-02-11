castelvenereun concerto per ricordare la prematura scomparsa di ugo di santo

Questa sera a Castelvenere si tiene un concerto speciale per ricordare Ugo Di Santo, che se ne andato prematuramente quattro anni fa. Un evento che riunisce amici e cittadini, con un galà musicale intitolato “Radici e Memorie … in ricordo di Ugo”.

Tempo di lettura: < 1 minuto Ugo Di Santo, per anni consigliere comunale di Castelvenere e prematuramente scomparso quattro anni fa, sarà ricordato con un gran galà musicale dal titolo “Radici e Memorie . in ricordo di Ugo”. L’evento, patrocinato dall’Amministrazione comunale di Castelvenere, si terrà domenica prossima (ore 19) nella palestra comunale. Lo spettacolo prevede la esibizione della “Corale Polifonica ‘S.S. Pietro e Paolo’” di Melizzano e della “Modern Orchestra”, diretta dal Maestro Alessandro Fusco. “Ugo – dice il sindaco Alessandro Di Santo – ha rappresentato da sempre un esempio dell’espressione dell’amicizia vera, della bontà, del senso di partecipazione e della costruzione di una comunità. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

