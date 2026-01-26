Di Santo | A Castelvenere finanziata un’isola ecologica per potenziare la raccolta differenziata

A Castelvenere è stata finanziata la realizzazione di un’isola ecologica, un intervento previsto fin dal 2011 e ora possibile grazie a circa 600mila euro provenienti dai fondi FSC 2021-2027 approvati dall’Ente d’Ambito di Benevento. Questa struttura mira a migliorare la raccolta differenziata e a promuovere pratiche più sostenibili nel territorio.

Tempo di lettura: < 1 minuto “L’avevamo proposta già nel 2011 ed oggi, grazie allo stanziamento dei fondi FSC 2021-2027 di circa 600mila euro approvati dall’Ente d’Ambito (ATO) di Benevento, possiamo realizzare finalmente la nuova Isola Ecologica”. Così il Sindaco di Castelvenere Alessandro Di Santo commenta l’approvazione dell’opera che andrà a qualificare ulteriormente il Comune. “Con la dotazione di questo centro comunale di raccolta moderno ed efficiente – dice Di Santo – andremo a potenziare la raccolta differenziata garantendo una risposta concreta alle esigenze dei cittadini e un maggiore rispetto verso l’ambiente”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

