Acquasparta in lutto per la prematura scomparsa di Gabriele Fogliani

La comunità di Acquasparta piange la scomparsa improvvisa di Gabriele Fogliani, conosciuto come “Sisio”. Era molto amato tra i residenti e partecipava attivamente alla festa del Rinascimento, dove animava la contrada di San Cristoforo. La notizia ha colpito tutti, lasciando un vuoto nel paese.

La comunità di Acquasparta è stata scossa dalla prematura scomparsa di Gabriele Fogliani. Soprannominato "Sisio", era molto benvoluto nel paese, tra gli animatori della festa del Rinascimento per la contrada di San Cristoforo. Gabriele viveva anche il mondo del calcio dilettantistico umbro, prima.

