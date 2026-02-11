Castelferretti allarme esalazioni | Arpa Marche esclude inquinamento e rassicura la popolazione

L’Arpa Marche ha analizzato le segnalazioni di esalazioni a Castelferretti, in provincia di Ancona. Dopo aver concluso le verifiche, la regione ha escluso che ci siano cause di inquinamento e ha rassicurato la popolazione. Nessuna sostanza tossica è stata trovata nelle analisi, e al momento non ci sono rischi per la salute. La popolazione può stare tranquilla, anche se l’allarme ha generato paura tra i residenti.

Ancona, 11 febbraio 2026 – L’Arpa Marche ha concluso le analisi relative alle segnalazioni di esalazioni a Castelferretti, in provincia di Ancona, nella notte tra il 5 e il 6 febbraio. I dati rilevati dalle centraline di monitoraggio di Falconara e Chiaravalle non evidenziano concentrazioni anomale di inquinanti, rassicurando la popolazione locale che aveva espresso preoccupazione per la presenza di odori di tipo idrocarburico. Le verifiche sono state disposte in seguito a numerose chiamate da parte dei cittadini e hanno coinvolto Vigili del Fuoco, Edma Reti Gas, Carabinieri, e le amministrazioni comunali.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Castelferretti Ancona Dramma domestico: allarme per esalazioni letali Nel cuore di Cortandone, un uomo di 73 anni è stato trovato senza vita nella sua casa. Fonderie di Assisi, l'azienda rassicura sull'inquinamento: "Valori ampiamente sotto i limiti" Le Fonderie di Assisi rassicurano: i livelli di inquinamento sono sotto controllo. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Castelferretti Ancona Esalazioni a Castelferretti. L’Arpam non ha rilevato concentrazioni allarmantiL’analisi ha preso in considerazione i valori rilevati nella fascia oraria dalle 21 dello scorso 6 febbraio, quando sono arrivate più segnalazioni. msn.com Esalazioni a Castelferretti, Arpam: Valori degli inquinanti nella normaAnche l’Ast: nessuna evidenza di rischi per la salute di Gianluca Fenucci Non sono emerse concentrazioni anomale di inquinanti nella serata di venerdì 6 febbraio, stando ai dati rilevati dalle central ... youtvrs.it #CheAriaFa nelle #Marche. Lunedì #9febbraio nessun superamento dei limiti di legge fissati per il #PM10 in tutta la regione. Ogni giorno tutti i dati alla pagina del sito #ARPAM aria.arpa.marche.it/Report.aspx x.com Qualità dell’aria: Chiaravalle tra le città più inquinate delle Marche. L’inerzia del Comune aggrava una situazione già critica. I dati sulla qualità dell’aria relativi al 2025 certificano una situazione grave e persistente per Chiaravalle. Secondo il report ARPAM, rip - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.