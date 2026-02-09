Dramma domestico | allarme per esalazioni letali

Nel cuore di Cortandone, un uomo di 73 anni è stato trovato senza vita nella sua casa. Le cause sono ancora da chiarire, ma si sospetta un’esalazione tossica. La comunità è sotto shock, mentre le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto.

Nel tranquillo centro di Cortandone si è verificato un dramma che ha scosso l’intera comunità. Un uomo di 73 anni è morto all’interno della sua abitazione in circostanze improvvise. La causa è stata ricondotta a una severa intossicazione domestica. La notizia si è diffusa rapidamente, lasciando familiari e vicini sotto shock. Il primo segnale di pericolo è arrivato quando il nipote ha notato un malessere collettivo. Tutti i presenti accusavano sintomi insoliti e crescenti. Il respiro affannoso e il dolore alla testa hanno fatto scattare l’allarme. Senza esitazioni, è stata richiesta assistenza al 118.🔗 Leggi su Dailynews24.it

Approfondimenti su Cortandone Tragedia

A Biassono, in Brianza, si è verificato un grave episodio legato alla povertà: un uomo è morto a causa di esalazioni da monossido di carbonio, mentre il figlio è stato ricoverato in ospedale.

