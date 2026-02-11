Castel Romano | forzano posto di blocco e scappano nel campo rom poi chiamano i rinforzi Ferito un agente

I protagonisti di un tentativo di fuga sono stati protagonisti di un episodio violento questa mattina a Castel Romano. Dopo aver forzato un posto di blocco sulla via Pontina, sono scappati nel campo rom, lasciando dietro di sé un agente ferito. La polizia ha chiamato rinforzi e ora cerca di bloccare i fuggitivi.

Hanno forzato il posto di blocco e sono scappati dentro al campo rom di Castel Romano, sulla via Pontina. Una volta all'interno della baraccopoli hanno chiamato i rinforzi. A farne le spese un agente della polizia di Roma Capitale, rimasto ferito e medicato in ospedale.

