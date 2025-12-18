Forzano il posto di blocco e scappano | beccati dai carabinieri dopo un inseguimento

Due giovani di Villaricca e Giugliano in Campania sono stati fermati dai carabinieri di Trentola Ducenta dopo aver forzato un posto di blocco e tentato la fuga. L'inseguimento si è concluso con l'arresto e l'ammanettamento dei due, che hanno cercato di sfuggire alla cattura. L'episodio ha scosso la comunità locale, sollevando interrogativi sulla sicurezza e sulla prevenzione dei reati.

© Casertanews.it - Forzano il posto di blocco e scappano: beccati dai carabinieri dopo un inseguimento Hanno forzato il posto di blocco e sono scappati, inseguiti dai carabinieri e ammanettati. E' quanto accaduto a Trentola Ducenta dove due giovani, un 28enne residente a Villaricca e di un 21enne di Giugliano in Campania, alla vista dei carabinieri della stazione di Trentola Ducenta, si sono dati.

