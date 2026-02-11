Cassazione annulla sequestro beni a broker | indagata presunta truffa finanziaria processo aperto e accuse non decadute

La Cassazione ha deciso di annullare il sequestro di beni a un broker di Catanzaro. I soldi, circa un milione di euro, tornano nelle mani dell’indagato, che resta sotto processo per presunta truffa finanziaria. La vicenda, partita da un procedimento a Livorno, si complica con questa decisione e il broker ora dovrà affrontare nuovamente l’udienza.

Un colpo di scena nel panorama giudiziario calabrese, con ripercussioni su un procedimento nato a Livorno: la Cassazione ha annullato il sequestro di beni per un valore complessivo di circa un milione di euro a carico di un broker finanziario originario di Catanzaro, coinvolto in una presunta truffa e accusato di esercizio abusivo di attività finanziaria. La decisione, presa dalla Seconda Sezione Penale della Suprema Corte, non chiude il processo, ma ne ridisegna significativamente la fase cautelare. La vicenda giudiziaria, che si dipana da tempo, aveva visto il Tribunale di Livorno disporre il sequestro di somme e beni riconducibili al broker catanzarese, sulla base di ipotesi di truffa e violazione dell’articolo 166 del Testo Unico della Finanza, la norma che regola l’esercizio dei servizi di investimento.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Calabria Truffa

Prisca Carletti torna sul banco degli imputati.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Calabria Truffa

Argomenti discussi: Compensazione debito tributario: sì al dissequestro; Truffa a Catanzaro, il Riesame ordina: Restituire oltre 62mila euro al primario Andrea Bruni · CosenzaChannel.it; Sequestro probatorio: obbligo di motivazione specifica; Inefficacia confisca: la Cassazione sui termini perentori.

Truffa da quasi un milione di euro, Cassazione annulla il sequestro: coinvolto broker di origini catanzaresiAnnullato dalla Cassazione il sequestro disposto dal Tribunale di Livorno nel procedimento per presunta truffa da quasi un milione di euro e abusivismo finanziario che coinvolge un broker di origini c ... catanzaroinforma.it

Truffa da quasi un milione, la Cassazione annulla il sequestro a un broker catanzareseCATANZARO Colpo di scena nel procedimento penale nato a Livorno per presunte truffe da quasi un milione di euro ed esercizio abusivo di attività finanziaria. La Seconda Sezione Penale della Suprema ... corrieredellacalabria.it

La Cassazione annulla la decisione dei giudici napoletani che de plano avevano deciso per l’inammissibilità del ricorso analogamente ai colleghi di Salerno. Imputato Giacomo De Salvo condannato in via definitiva per il decesso del titolare del villaggio Eden - facebook.com facebook

#Garlasco, la #Cassazione annulla il sequestro dei dispositivi di #MarioVenditti nel caso #chiarapoggi, giudicandolo «sproporzionato» rispetto alle esigenze dell’indagine x.com