Altra truffa l’ex broker di nuovo a processo

Prisca Carletti torna sul banco degli imputati. Dopo aver truffato trenta risparmiatori e aver ricevuto una condanna a marzo, la ex broker di 49 anni si trova di nuovo coinvolta in un procedimento giudiziario. La donna, che lavora o lavorava a Osimo, deve rispondere di nuove accuse legate a vecchie e presunte truffe. La vicenda si riaccende, e adesso si aspetta di capire come finirà questa nuova fase del procedimento.

Dopo i trenta risparmiatori truffati, per i quali a marzo è stata anche condannata, spuntano nuovi guai con la giustizia per la ex broker Prisca Carletti, 49 anni, osimana. La donna è di nuovo a processo, per truffa, nei confronti di una coppia, moglie e marito, che le avevano affidato 28mila euro dei loro risparmi. Anche in questo caso, come nei precedenti e per i quali Carletti sta scontando una condanna ai domiciliari di 4 anni (diventata definitiva perché non è stata appellata), la ex broker avrebbe incassato il denaro che aveva garantito loro di investire. Stando alle accuse l’imputata, difesa dagli avvocati Dino Latini e Cristina Angeloni, avrebbe agito nella veste di consulente finanziario iscritta all’albo convincendo la coppia, un 62enne e una 61enne, entrambi residenti a Osimo e parti civili con l’avvocato Gianluca Grisanti, a fare investimenti mobiliari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

