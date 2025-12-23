Osteopata abusivo? La Cassazione annulla il no alla restituzione dei beni sequestrati

23 dic 2025

La Corte di cassazione ha annullato la decisione con cui il gip di Agrigento aveva respinto la richiesta di restituzione dei beni sequestrati a un uomo indagato per il presunto esercizio abusivo dell'attività di osteopata. I giudici della Suprema corte, pronunciandosi sull'istanza dell'avvocato.

