Caso Passler | il Tas non ha giurisdizione la palla passa a Nado Italia

Il Tas ha deciso che non ha competenza nel caso Passler. L’atleta italiana era stata sospesa da Nado Italia il 2 febbraio 2026, dopo essere risultata positiva al Letrozolo. La sospensione ha portato alla sua esclusione dalla squadra italiana prima dei Giochi. Ora, la palla passa a Nado Italia, che dovrà gestire la vicenda senza l’intervento del tribunale supremo dello sport.

Il Tribunale arbitrale dello Sport ha dichiarato di non avere giurisdizione per esaminare il ricorso presentato dalla biathleta Rebecca Passler contro Nado Italia Antidoping (Nado Italia), l'Agenzia Mondiale Antidoping (Wada), la Federazione Italiana Sport Invernali (Fisi), il Comitato Olimpico Internazionale (Cio), l'Unione Internazionale Biathlon (Ibu) e il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (Coni). L'atleta ha presentato domanda prima al Tas anziché alle autorità giudiziarie di Nado Italia e, di conseguenza, non ha diritto procedurale di presentare ricorso alla sezione ad hoc del Tas. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Caso Passler: il Tas non ha giurisdizione, la palla passa a Nado Italia

