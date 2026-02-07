Biathlon Passler al Tas per riabilitare il suo nome | la battaglia legale contro la sospensione per doping è aperta

La campionessa italiana di biathlon Rebecca Passler ha deciso di portare il suo caso davanti al Tribunale Arbitrale dello Sport. Dopo essere stata sospesa per doping, la Passler vuole riabilitare il suo nome e tornare a gareggiare. La questione è diventata una battaglia legale aperta, con il rischio di influenzare anche la sua partecipazione ai Giochi di Milano Cortina 2026. La decisione di ricorrere al Tas segna un passo importante nella vicenda, che tiene con il fiato sospeso gli appassionati di biathlon.

Il caso di doping che ha scosso il biathlon italiano, escludendo Rebecca Passler dalla potenziale partecipazione ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, si è trasferito oggi sul campo del Tribunale Arbitrale dello Sport (Tas). La ventiquattrenne atleta altoatesina, originaria di Anterselva, luogo simbolico che ospiterà le gare di biathlon durante la manifestazione sportiva, ha deciso di intraprendere una battaglia legale per tentare di ribaltare la sospensione provvisoria che le è stata inflitta. La decisione di ricorrere al Tas, nella sua divisione ad hoc in sede olimpica e quindi con sede a Milano, è arrivata rapidamente, gettando una luce ulteriore sulla complessità della vicenda e sulla determinazione della Passler a difendere la sua reputazione sportiva.🔗 Leggi su Ameve.eu

La sportiva italiana Rebecca Passler ha deciso di portare il caso al Tribunale Arbitrale dello Sport.

La vicenda scuote il mondo del biathlon italiano.

