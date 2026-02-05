Savannah Guthrie rapita la madre della giornalista della Nbc Trump | Tutte le forze federali a disposizione della famiglia

La madre di Savannah Guthrie, conduttrice di Today Show, è scomparsa. L’84enne è stata rapita, e ora le forze federali sono al lavoro per ritrovarla. Trump ha annunciato che metterà a disposizione tutte le risorse possibili per aiutare la famiglia. La polizia sta indagando sul caso, ma al momento non ci sono ancora notizie certe sulla sua sorte.

Si sono perse le tracce della madre 84enne di Savannah Guthrie, conduttrice di The Today Show, programma della Nbc, e uno dei volti più noti dei media americani. Nancy Guthrie è scomparsa nel cuore della notte dalla sua casa di Tucson, in Arizona, lo scorso weekend. Le autorità hanno fin da subito dichiarato di sospettare che sia stata rapita, collaborando con l'FBI per verificare una possibile richiesta di riscatto. La conduttrice di Today, affiancata dai fratelli Annie Guthrie e Camron Guthrie, ha risposto alle segnalazioni di una possibile richiesta di riscatto, pubblicando su Instagram un video straziante: "Dobbiamo essere certi, senza ombra di dubbio, che sia viva e che siate voi ad averla in custodia. President Trump announced he has directed federal law enforcement to assist local authorities in efforts to bring Savannah Guthrie's missing mother home.

