Cosa sappiamo sulla scomparsa della mamma della giornalista Savannah Guthrie | il riscatto e l'ipotesi rapimento

La polizia sta indagando sulla scomparsa di Nancy Guthrie, la mamma di Savannah Guthrie. L’84enne è sparita da casa in Arizona, e gli agenti sospettano un rapimento. Sono state trovate tracce di sangue sul portico, mentre si cercano testimoni e prove per capire cosa sia successo. La famiglia chiede notizie e spera che si possa presto fare luce sulla vicenda.

Cosa sappiamo sul giallo della scomparsa di Nancy Guthrie, 84enne mamma della giornalista tv Savannah, volto della NBC, che sta tenendo col fiato sospeso gli Stati Uniti: l'ipotesi rapimento, le richieste di riscatto e le tracce di sangue trovate nel portico della casa dell'anziana in Arizona.

