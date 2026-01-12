La verità su Mario Balotelli all'Al Ittifaq | Tutto è nato da una ricerca su Transfermarkt
L’arrivo di Mario Balotelli all’Al Ittifaq è stato annunciato dal presidente Pietro Laterza, che ha spiegato come è iniziata la trattativa: “Tutto è nato da una ricerca su Transfermarkt”. Questa scelta si inserisce nel progetto del club di rinforzare la squadra con un giocatore di esperienza internazionale. La decisione di portare Balotelli a Dubai è il risultato di un’analisi accurata e di una strategia mirata, senza clamori o sensazionalismi.
