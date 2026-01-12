La verità su Mario Balotelli all'Al Ittifaq | Tutto è nato da una ricerca su Transfermarkt

L’arrivo di Mario Balotelli all’Al Ittifaq è stato annunciato dal presidente Pietro Laterza, che ha spiegato come è iniziata la trattativa: “Tutto è nato da una ricerca su Transfermarkt”. Questa scelta si inserisce nel progetto del club di rinforzare la squadra con un giocatore di esperienza internazionale. La decisione di portare Balotelli a Dubai è il risultato di un’analisi accurata e di una strategia mirata, senza clamori o sensazionalismi.

Mario Lenti, tutta la verità: «Mi dispiace per mia figlia Claudia, non sono innamorato di Gemma ma la Dama non lo accetta. Se Maria De Filippi facesse un programma sull'amicizia io la sposerei, per me non è una possibile fidanzata» - https://www.eva3000.co - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.