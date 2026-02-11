La scoperta di sei nomi nei file desecretati riaccende le polemiche sul caso Epstein. I nomi non sono incriminati, ma la loro presenza apre nuovi interrogativi sulla gestione dei documenti e sulla trasparenza delle indagini. La vicenda torna a far parlare di più, mentre si aspetta di capire quali implicazioni possano derivare da questa rivelazione.

La nuova ondata di rivelazioni sul caso Epstein riporta al centro del dibattito politico americano il tema della trasparenza e della gestione dei documenti ancora in parte oscurati dal Dipartimento di Giustizia. In una seduta della Camera, il deputato democratico californiano Ro Khanna ha letto pubblicamente i nomi di sei uomini che, a suo dire, erano stati «censurati senza spiegazioni» nei file relativi all’inchiesta su Jeffrey Epstein. Tra questi figurano Leslie Wexner, ex amministratore delegato di Victoria’s Secret, e Sultan Ahmed bin Sulayem, presidente del colosso logistico DP World. Gli altri quattro nomi — Nicola Caputo, Salvatore Nuara, Zurab Mikeladze e Leonic Leonov — emergono dai documenti ma, allo stato attuale, non risultano accompagnati da accuse formali o incriminazioni. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Caso Epstein, svelati sei nomi nei file desecretati: chi sono gli «implicati» non incriminati e cosa cambia ora

