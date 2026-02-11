caso epstein svelati sei nomi censurati nei file

Il caso Jeffrey Epstein torna a far parlare di sé dopo che sono stati scoperti sei nomi censurati nei file pubblicati sul finanziere morto in carcere nel 2019. Deputati di entrambi gli schieramenti, Ro Khanna e Thomas Massie, hanno accusato il Dipartimento di Giustizia di aver nascosto senza motivo legale quei nomi. La vicenda riaccende le polemiche sulla trasparenza e sulle manovre dietro le quinte nella gestione di questo caso che ha già fatto scalpore negli Stati Uniti.

Il caso Jeffrey Epstein continua a scuotere la politica americana. A riaccendere le polemiche ci hanno pensato il deputato democratico Ro Khanna e il repubblicano Thomas Massie, che hanno accusato il Dipartimento di Giustizia di aver oscurato senza giustificazione legale i nomi di sei uomini nei documenti pubblicati sul finanziere morto in carcere nel 2019. I due parlamentari, tra i promotori della legge che obbligava l’amministrazione Trump a rendere pubblici i file, hanno avuto accesso alla versione integrale dei fascicoli e hanno deciso di diffondere le identità durante una conferenza stampa e in Aula alla Camera. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

Approfondimenti su Jeffrey Epstein

Roma, 11 febbraio 2026 – Sei nomi di uomini potenzialmente coinvolti in affari poco chiari sono spariti dai file su Epstein senza che nessuno spieghi il motivo.

Ultime notizie su Jeffrey Epstein

