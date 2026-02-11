Caso Epstein svelati altri sei nomi finora coperti

Nuovi documenti pubblici nel caso Epstein fanno salire a sei il numero di nomi finora coperti. Si tratta di persone che fino a ora non erano state coinvolte ufficialmente, ma che ora emergono come possibili figure collegate alla rete di traffico di minori. La notizia ha già fatto il giro delle procure e alimenta le polemiche sul livello di coinvolgimento di figure influenti.

Nuovi sviluppi nel caso Epstein: documenti resi pubblici rivelano l’esistenza di ulteriori sei nomi precedentemente tenuti segreti, gettando nuova luce su una rete di potenti figure coinvolte nel traffico di minori. La rivelazione, avvenuta oggi, 11 febbraio 2026, riapre un capitolo giudiziario internazionale con implicazioni potenzialmente significative per diversi ambienti. L’inchiesta, che da anni tiene banco nelle cronache internazionali, ha subito una svolta inaspettata con la divulgazione di documenti inediti. Questi documenti, la cui autenticità è stata confermata da diverse fonti, contengono i nomi di sei individui che, fino a questo momento, erano rimasti nell’ombra.🔗 Leggi su Ameve.eu

Il caso Epstein è una questione politica e democratica, oltre che un orribile caso di cronaca nera. Ped*filia, st*pri, sfruttamento sistematico di minori, reti di ricatti e dossier costruiti per controllare uomini di potere si inseriscono in un sistema frequentato, protetto - facebook.com facebook

