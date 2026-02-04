Cosa c’è nei nuovi Epstein files

Da giorni sui social e sui giornali circolano milioni di pagine con foto, documenti e voci sui “Epstein files”. Molte di queste informazioni hanno già provocato reazioni in diversi paesi, senza che si sappia ancora cosa ci sia di vero o falso. La diffusione di questi documenti sta alimentando polemiche e speculazioni, mentre le autorità cercano di fare chiarezza. La questione si sta trasformando in un caso che coinvolge anche figure pubbliche di vari paesi.

Da giorni circolano milioni di pagine con foto, insinuazioni e pettegolezzi, che stanno avendo conseguenze anche fuori dagli Stati Uniti Nelle milioni di pagine degli “Epstein files” pubblicate venerdì dal dipartimento di Giustizia statunitense sono contenuti i nomi di decine di persone ricche e famose, molte accuse e insinuazioni difficili da provare, varie fotografie ed email imbarazzanti. Le prove di reati, oltre a quelli già noti, sono invece molto scarse: il dipartimento di Giustizia ha detto che nei documenti non ha trovato nessun fatto perseguibile, ma è stata aperta almeno un’indagine nel Regno Unito. 🔗 Leggi su Ilpost.it

Donald Trump, Elon Musk e Bill Gates sono finiti al centro di nuove accuse con i documenti pubblicati ieri.

