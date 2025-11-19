Senato Usa | desecretati Epstein files

Servizitelevideo.rai.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

0.01 Il Senato USA, come richiesto anche da Trump, ha approvato la legge per rendere pubblici i file relativi al caso Jeffrey Epstein. Il via libera è arrivato all'unanimità, senza modifiche ed emendamenti un fattomolto raro al Congresso.Per essere operativo il provvedimento passa sul tavolo di Trump, che potrebbe firmarlo già in serata. Si tratta di una legge nota come "Epstein Files Transparency Act", che obbliga il Dipartimento di Giustizia a declassificare i documenti sull'indagine. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

senato usa desecretati epsteinSenato Usa approva la legge per divulgare i file Epstein - Il Senato americano ha approvato la legge per la divulgazione dei file sul caso Jeffrey Epstein dopo l'ok della Camera. Si legge su lagazzettadelmezzogiorno.it

senato usa desecretati epsteinSì della Camera Usa alla divulgazione degli Epstein Files - Sì della Camera Usa alla divulgazione degli Epstein Files con 427 voti a favore e uno contrario. msn.com scrive

senato usa desecretati epsteinCamera Usa approva la legge per divulgare i file di Epstein: raggiunti i due terzi dei voti. Ora tocca al Senato - La Camera Usa ha approvato il disegno di legge per obbligare il ministero della giustizia a divulgare tutti i file del caso Epstein, dopo che sono stati raggiunti i due terzi dei voti ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Senato Usa Desecretati Epstein