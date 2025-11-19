Senato Usa | desecretati Epstein files
0.01 Il Senato USA, come richiesto anche da Trump, ha approvato la legge per rendere pubblici i file relativi al caso Jeffrey Epstein. Il via libera è arrivato all'unanimità, senza modifiche ed emendamenti un fattomolto raro al Congresso.Per essere operativo il provvedimento passa sul tavolo di Trump, che potrebbe firmarlo già in serata. Si tratta di una legge nota come "Epstein Files Transparency Act", che obbliga il Dipartimento di Giustizia a declassificare i documenti sull'indagine. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Senato Usa approva la legge per divulgare i file Epstein - Il Senato americano ha approvato la legge per la divulgazione dei file sul caso Jeffrey Epstein dopo l'ok della Camera. Si legge su lagazzettadelmezzogiorno.it
Sì della Camera Usa alla divulgazione degli Epstein Files - Sì della Camera Usa alla divulgazione degli Epstein Files con 427 voti a favore e uno contrario. msn.com scrive
Camera Usa approva la legge per divulgare i file di Epstein: raggiunti i due terzi dei voti. Ora tocca al Senato - La Camera Usa ha approvato il disegno di legge per obbligare il ministero della giustizia a divulgare tutti i file del caso Epstein, dopo che sono stati raggiunti i due terzi dei voti ... msn.com scrive