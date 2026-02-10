Stalking su Sophie Codegoni chiesto il processo per il dj e influencer Alessandro Basciano

La Procura di Milano ha chiesto il processo per Alessandro Basciano, il dj e influencer accusato di stalking contro l’ex compagna Sophie Codegoni. Secondo i magistrati, tra luglio 2023 e novembre 2024, Basciano avrebbe minacciato e molestato la donna con comportamenti ripetuti, creando in lei uno stato di ansia e paura. La vicenda si sta facendo sempre più complicata, e ora si attende il giudizio in tribunale.

La complessa vicenda del caso Bascino-Codegoni ha un primo punto fermo. La Procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per il dj e influencer Alessandro Basciano, accusato di stalking ai danni dell'ex compagna e modella Sophie Codegoni per una serie di episodi, tra luglio del 2023 e novembre del 2024, nel corso dei quali avrebbe minacciato la donna con "condotte reiterate", al punto da "ingenerare" in lei "un grave stato di ansia e paura" e un "fondato timore per la propria incolumità". L'inchiesta a carico del 36enne era stata chiusa dall'aggiunta Letizia Mannella e dal pm Antonio Pansa a fine settembre, dopo gli accertamenti dei carabinieri.

