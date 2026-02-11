Caserta | blitz anticamorra un corso vasta operazione dei carabinieri

Questa mattina a Caserta i carabinieri hanno messo a segno un’ampia operazione contro un gruppo criminale. Decine di uomini sono entrati in azione in tutta la provincia, eseguendo perquisizioni e arresti. L’intervento, coordinato dalla Dda di Napoli, mira a smantellare un sodalizio legato alla criminalità organizzata. Gli investigatori non hanno ancora reso noti tutti i dettagli, ma l’operazione si inserisce in un’azione più ampia contro le mafie in Campania.

Caserta, 11 feb. - (Adnkronos) - E' in corso una vasta operazione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Caserta diretta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, nei confronti di un sodalizio criminale. I reati cointestati, a vario titolo, vanno dall'associazione per delinquere di stampo camorristico, all'estorsione, all'incendio, alla detenzione e porto di armi. Contestato anche il traffico di sostanze stupefacenti, la ricettazione nonché minacce e lesioni personali. 🔗 Leggi su Iltempo.it

