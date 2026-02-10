L' ucraino Heraskevych si ribella al Cio indosserò il casco vietato

Vladyslav Heraskevych sfida il Cio e decide di indossare il casco con le immagini degli atleti ucraini uccisi in guerra, nonostante il divieto. L’atleta ucraino parteciperà alle gare di skeleton a Milano-Cortina con il casco vietato, rompendo ufficialmente le regole stabilite dall’organizzazione olimpica. La sua scelta ha già fatto scalpore e mette in discussione le restrizioni del Comitato olimpico internazionale.

AGI - "La striscia nera al braccio? No, indosserò il casco ". Vladyslav Heraskevych si ribella e nonostante il divieto del Cio - che lo aveva autorizzato però a utilizzare una striscia nera al braccio - prenderà parte alle gare di skeleton a Milano-Cortina col casco con le immagini degli atleti ucraini uccisi in guerra che lo stesso Comitato olimpico internazionale ha vietato. "Continueremo a lottare per il diritto di gareggiare con questo casco. Credo sinceramente di non aver violato alcuna legge né alcuna regola. Questo casco non viola la regola 50 (che vieta manifestazioni o propaganda politica nei siti olimpici, ndr) più di quanto lo facciano altri segni utilizzati da altri atleti.

