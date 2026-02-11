Casa Surace entra nel portfolio di 2WATCH
2WATCH annuncia di aver inserito Casa Surace nel suo portfolio. La società di entertainment tech, specializzata in produzioni con intelligenza artificiale, amplia così la propria offerta con il noto gruppo di creator italiani. La notizia arriva in un momento di forte crescita per entrambe le realtà, pronte a lanciare nuovi progetti insieme.
(Adnkronos) – 2WATCH, entertainment tech company specializzata in produzioni AI-powered, ha annunciato l'integrazione di Casa Surace all'interno del proprio portfolio. L'operazione unisce una delle factory creative più longeve del web italiano a un ecosistema digitale che vanta oggi oltre 100 milioni di impression mensili e una base utenti complessiva superiore ai 10 milioni di follower.
Nel 2025, 2WATCH registra una crescita del 60%, puntando a raggiungere i 6 milioni di euro di fatturato nel 2026.
