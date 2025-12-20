Il Ragu? Day targato Casa Surace a Sala Consilina con Lino Banfi

Il Ragu? Day targato Casa Surace fa tappa a Sala Consilina: a Lino Banfi la cittadinanza onoraria. Il ragù non è solo un piatto. È una liturgia familiare, un rito collettivo, un profumo che sveglia la domenica mattina. È la nonna che comincia a cucinare il sabato pomeriggio, l'"assaggia se manca di sale", il "non è pronto, .

Salerno, il Ragù Day firmato Casa Surace fa tappa a Sala Consilina: a Lino Banfi la cittadinanza onoraria - Il 28 dicembre, in provincia di Salerno, una giornata dedicata al ragù paesano come omaggio alle aree interne e, in particolare, al Vallo di Diano: un ponte ideale tra città ... msn.com

Un anno senza Nonna Rosetta, Casa Surace organizza un “Ragù Day” - Era un po’ diventata la nonna di tutti, forse perché era la “classica nonna” che si aggirava per la cucina con lo zoccolo di legno in mano da una parte e il mestolo per il ragù già in cottura alle 8 ... greenme.it

