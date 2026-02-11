Carvajal è tornato ad inizio gennaio e da allora ha giocato solo 27 minuti

Da ilnapolista.it 11 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dani Carvajal torna in campo all’inizio di gennaio, ma finora ha disputato solo 27 minuti. Il terzino destro, che per anni è stato uno dei migliori al mondo nel suo ruolo, sembra non essere più nel piano del Real Madrid. Nonostante abbia superato l’infortunio, non riceve molte chances e ora pare avercela con la squadra.

Dani Carvajal ce l’ha con il Real Madrid. O almeno così pare. Il terzino destro – per anni uno dei migliori al mondo nel suo ruolo – ormai non gioca più, eppure si sarebbe ripreso pienamente dall’infortunio. Pure è vero che i Blancos intanto lì hanno comprato Alexander-Arnold che è un po’ il suo successore naturale in giro per l’Europa. Ma lo spagnolo sente di poter dare ancora tanto. Ne scrive The Athletic. Carvajal è incazzato con il Real Madrid, rischia un Modric-bis. “Il Real Madrid ha conquistato tre punti importanti con la vittoria per 2-0 sul Valencia, ma Arbeloa ha sorpreso tutti schierando il giovane David Jimenez come terzino destro. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

carvajal 232 tornato ad inizio gennaio e da allora ha giocato solo 27 minuti

© Ilnapolista.it - Carvajal è tornato ad inizio gennaio e da allora ha giocato solo 27 minuti

Approfondimenti su Carvajal RealMadrid

Napoli-Fiorentina, Conte: «Lukaku? Ha giocato solo 19 minuti. Speriamo di recuperare qualcuno»

Napoli e Fiorentina si affrontano in una partita importante, con entrambe le squadre che cercano punti pesanti in classifica.

Cosa è successo a Paul Pogba: perché ha giocato solo 30 minuti e salterà anche Monaco-Juventus

Paul Pogba, centrocampista della Juventus, è stato coinvolto in un nuovo infortunio che lo terrà fuori anche dalla prossima partita contro Monaco.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Carvajal RealMadrid

Argomenti discussi: Non ci sono più le bandiere: Carvajal, leggenda del Real, separato in casa con Arbeloa; Arbeloa si scontra con il senatore e i tifosi insorgono: è polemica; Bomba dalla Spagna, Carvajal potrebbe lasciare il Real Madrid; Valencia 0-2 Real Madrid: la squadra di Arbeloa tiene il passo e mette pressione alla capolista Barcellona.

carvajal è tornato adCarvajal è tornato ad inizio gennaio e da allora ha giocato solo 27 minutiFa rumore l'esclusione di Dani Carvajal dai titolari, uomo che ha militato nel Real Madrid per 23 anni vincendo diverse Champions. ilnapolista.it

carvajal è tornato adReal Madrid, dietro al caso Carvajal c'è anche il nodo rinnovo: per ora nessuna propostaIl silenzio, a volte, fa più rumore delle parole. E in casa Real Madrid la gestione di Dani Carvajal continua a sollevare interrogativi. Il terzino,. tuttomercatoweb.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.