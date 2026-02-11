Dani Carvajal torna in campo all’inizio di gennaio, ma finora ha disputato solo 27 minuti. Il terzino destro, che per anni è stato uno dei migliori al mondo nel suo ruolo, sembra non essere più nel piano del Real Madrid. Nonostante abbia superato l’infortunio, non riceve molte chances e ora pare avercela con la squadra.

Dani Carvajal ce l’ha con il Real Madrid. O almeno così pare. Il terzino destro – per anni uno dei migliori al mondo nel suo ruolo – ormai non gioca più, eppure si sarebbe ripreso pienamente dall’infortunio. Pure è vero che i Blancos intanto lì hanno comprato Alexander-Arnold che è un po’ il suo successore naturale in giro per l’Europa. Ma lo spagnolo sente di poter dare ancora tanto. Ne scrive The Athletic. Carvajal è incazzato con il Real Madrid, rischia un Modric-bis. “Il Real Madrid ha conquistato tre punti importanti con la vittoria per 2-0 sul Valencia, ma Arbeloa ha sorpreso tutti schierando il giovane David Jimenez come terzino destro. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Carvajal è tornato ad inizio gennaio e da allora ha giocato solo 27 minuti

Approfondimenti su Carvajal RealMadrid

Ultime notizie su Carvajal RealMadrid

Argomenti discussi: Non ci sono più le bandiere: Carvajal, leggenda del Real, separato in casa con Arbeloa; Arbeloa si scontra con il senatore e i tifosi insorgono: è polemica; Bomba dalla Spagna, Carvajal potrebbe lasciare il Real Madrid; Valencia 0-2 Real Madrid: la squadra di Arbeloa tiene il passo e mette pressione alla capolista Barcellona.

Carvajal è tornato ad inizio gennaio e da allora ha giocato solo 27 minutiFa rumore l'esclusione di Dani Carvajal dai titolari, uomo che ha militato nel Real Madrid per 23 anni vincendo diverse Champions. ilnapolista.it

Real Madrid, dietro al caso Carvajal c'è anche il nodo rinnovo: per ora nessuna propostaIl silenzio, a volte, fa più rumore delle parole. E in casa Real Madrid la gestione di Dani Carvajal continua a sollevare interrogativi. Il terzino,. tuttomercatoweb.com

Il rimpianto di #Spagna e #RealMadrid ha un nome e un cognome: Achraf #Hakimi As: "La presenza di #Carvajal nello stesso ruolo gli ha chiuso la strada con la Spagna, così come era accaduto al Madrid. Un errore di calcolo che ha privato La Roja e i Blanco - facebook.com facebook