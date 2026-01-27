Cosa è successo a Paul Pogba | perché ha giocato solo 30 minuti e salterà anche Monaco-Juventus

Paul Pogba, centrocampista della Juventus, è stato coinvolto in un nuovo infortunio che lo terrà fuori anche dalla prossima partita contro Monaco. Dopo aver giocato solo 30 minuti, la sua assenza si protrae a causa di problemi fisici che compromettono la sua continuità in campo. Questa situazione sottolinea le difficoltà di recupero e gestione degli infortuni del giocatore, influenzando le sue prestazioni e la strategia della squadra.

Paul Pogba salterà anche Monaco-Juventus di Champions a causa dell'ennesimo infortunio che lo sta tenendo fermo da tempo: "Il piano messo in atto da quando Paul è arrivato non sta funzionando come previsto".

Dopo un ritorno complesso alla Juventus, Paul Pogba sembra attraversare nuove difficoltà anche con il Monaco.

