Truffe agli anziani da Monza fino all’Impruneta | colpo da oltre mezzo milione di euro

Un furto da 400mila euro a Monza, una fuga fino a Napoli con una valigia piena di preziosi e una lunga scia di truffe messe a segno in tutta Italia. C’è anche il Fiorentino tra le zone colpite dalla coppia di ladri arrestata martedì dalla Squadra Mobile di Monza e Brianza: uno dei nove colpi. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Truffe agli anziani, da Monza fino all’Impruneta: colpo da oltre mezzo milione di euro

