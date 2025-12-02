Trullo non basta un milione di euro per la riqualificazione del centro anziani | il comune chiede gli arredi ai cittadini
I lavori avviati lo scorso febbraio, nell’immobile di proprietà comunale di via Seravezza, sono quasi ultimati. È lì che l’amministrazione ha deciso d’investire per ampliare il vecchio centro anziani “Liliana Toti”, trasformandolo nella nuova “Casa sociale delle persone anziane e del quartiere”.I. 🔗 Leggi su Romatoday.it
