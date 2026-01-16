Maccarese si prepara al Carnevale 2026 | la sfilata dei carri allegorici

Da cdn.ilfaroonline.it 16 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Carnevale di Maccarese 2026 si avvicina, con la tradizionale sfilata dei carri allegorici prevista per domenica 25 gennaio. L’evento rappresenta un momento di aggregazione e convivialità per la comunità locale, offrendo un’occasione per vivere una giornata di festeggiamenti in un’atmosfera tranquilla e partecipata. La manifestazione si inserisce nel calendario delle iniziative annuali dedicate a questa ricorrenza, promuovendo la collaborazione tra cittadini e associazioni del territorio.

Fiumicino, 16 gennaio 2026 – Domenica 25 gennaio  Maccarese si prepara a festeggiare il Carnevale con un pomeriggio all’insegna del divertimento. A partire dalle  ore 14.00, prenderà il via la tradizionale  sfilata dei carri allegorici, con partenza da  via Giovanna Reggiani. Sarà presente alla partenza  il Sindaco Mario Baccini. Il corteo, animato da  gruppi mascherati, carri allegorici e musica itinerante, percorrerà  viale Castel San Giorgio  per concludersi nel  parco adiacente alla parrocchia di Maccarese. Durante l’evento saranno presenti  food truck, stand gastronomici, giostre e attrazioni per bambini. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.itImmagine generica

Leggi anche: La sfilata dei carri allegorici a Dese per il Carnevale 2026

Leggi anche: Carnevale 2026, la sfilata dei carri allegorici per le strade di Pellestrina

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Carnevale di Viareggio 2026, ecco i carri in anteprima

Video Carnevale di Viareggio 2026, ecco i carri in anteprima

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.