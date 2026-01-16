Maccarese si prepara al Carnevale 2026 | la sfilata dei carri allegorici

Il Carnevale di Maccarese 2026 si avvicina, con la tradizionale sfilata dei carri allegorici prevista per domenica 25 gennaio. L’evento rappresenta un momento di aggregazione e convivialità per la comunità locale, offrendo un’occasione per vivere una giornata di festeggiamenti in un’atmosfera tranquilla e partecipata. La manifestazione si inserisce nel calendario delle iniziative annuali dedicate a questa ricorrenza, promuovendo la collaborazione tra cittadini e associazioni del territorio.

Fiumicino, 16 gennaio 2026 – Domenica 25 gennaio Maccarese si prepara a festeggiare il Carnevale con un pomeriggio all'insegna del divertimento. A partire dalle ore 14.00, prenderà il via la tradizionale sfilata dei carri allegorici, con partenza da via Giovanna Reggiani. Sarà presente alla partenza il Sindaco Mario Baccini. Il corteo, animato da gruppi mascherati, carri allegorici e musica itinerante, percorrerà viale Castel San Giorgio per concludersi nel parco adiacente alla parrocchia di Maccarese. Durante l'evento saranno presenti food truck, stand gastronomici, giostre e attrazioni per bambini.

