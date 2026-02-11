Carnevale Rocchese | due giorni di sfilate carri allegorici e animazione

Roccapiemonte si prepara a vivere due giorni di festa con il Carnevale Rocchese, che torna dopo un anno di pausa. Domenica 15 e martedì 17 febbraio, la città si anima con sfilate, carri allegorici e tanta musica. Le vie di San Potito, Piazza Zanardelli e Piazza Polichetti si riempiranno di colori e allegria, coinvolgendo grandi e bambini in un clima di festa semplice e diretto. La manifestazione, promossa dall’amministrazione comunale, punta a riunire tutta la comunità in una celebrazione tradizionale ormai consolid

A Roccapiemonte torna il Carnevale Rocchese. La manifestazione, promossa dall'amministrazione comunale, si svolgerà domenica 15 e martedì 17 febbraio, coinvolgendo diverse aree della città, dalla frazione San Potito fino a Piazza Zanardelli e Piazza Polichetti.Il programmaLe iniziative prendono il via domenica 15 febbraio in Piazza Zanardelli: dalle ore 10 alle 13 spazio all'intrattenimento curato da Gianburrasca Village con gonfiabili, bolle di sapone e gadget per i p

