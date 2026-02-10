L’addio a Emanuele Accomando morto con l’amico nel tragico schianto di Saronno | l’abbraccio degli amici e il corteo di Vespe

La comunità di Saronno si stringe intorno ai familiari di Emanuele Accomando, morto insieme a un amico in un incidente stradale. I amici hanno organizzato un corteo di Vespe per salutarlo, mentre l’abbraccio di chi lo conosceva ancora si fa sentire forte nelle strade della città. La tragedia ha lasciato un vuoto che si percepisce in ogni angolo.

Saronno, 10 febbraio 2026 – « Quando l’amore è vero, non finisce. Le persone così non si perdono davvero ». Con queste parole la fidanzata Anna ha salutato Emanuele Accomando durante i funerali celebrati nella chiesa del Beato Schuster a Garbagnate, dove il ragazzo viveva. In centinaia hanno partecipato all’ultimo saluto a l ventiquattrenne morto nella notte tra giovedì 5 e venerdì 6 febbraio nello schianto in viale Europa. La sua Audi è uscita di strada travolgendo un palo e finendo contro un albero. Uno scontro che non ha lasciato scampo ai due occupanti. Il lungo corteo aperto dalle Vespe. La chiesa era gremita, molti amici e conoscenti sono rimasti all’esterno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Questa notte a Saronno, in viale Europa, due giovani, Emanuele Accomando e Michele Forastieri, hanno perso la vita in un incidente.

Questa notte a Saronno, due giovani sono morti in un tragico incidente stradale.

