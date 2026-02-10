L’addio a Emanuele Accomando morto con Michele nel tragico schianto di Saronno | l’abbraccio degli amici e il corteo di Vespe

Questa mattina a Saronno si sono riuniti amici e conoscenti per salutare Emanuele Accomando, morto insieme a Michele nell’incidente di qualche giorno fa. La cerimonia è stata semplice e commovente, con un corteo di Vespe che ha attraversato le strade della città. Gli amici hanno ricordato Emanuele come una persona genuina, capace di trasmettere affetto e allegria. La comunità si stringe attorno alla famiglia, ancora scossa dal dolore, e cerca di trovare forza nel ricordo di chi non c’è più.

Saronno, 10 febbraio 2026 – « Quando l'amore è vero, non finisce. Le persone così non si perdono davvero ». Con queste parole la fidanzata Anna ha salutato Emanuele Accomando durante i funerali celebrati nella chiesa del Beato Schuster a Garbagnate, dove il ragazzo viveva. In centinaia hanno partecipato all'ultimo saluto a l ventiquattrenne morto nella notte tra giovedì 5 e venerdì 6 febbraio nello schianto in viale Europa. La sua Audi è uscita di strada travolgendo un palo e finendo contro un albero. Uno scontro che non ha lasciato scampo ai due occupanti. Il lungo corteo aperto dalle Vespe. La chiesa era gremita, molti amici e conoscenti sono rimasti all'esterno.

