Carnevali rionali | chiusure stradali anche in Barriera e San Giacomo
Il Comune ha deciso di chiudere alcune strade in Barriera e San Giacomo per i Carnevali Rionali. Le chiusure partono questa settimana e dureranno fino a fine festa. I residenti e i commercianti si preparano a gestire i disagi, mentre le autorità invitano tutti alla massima attenzione. La viabilità cambierà nei quartieri coinvolti, con deviazioni e percorsi alternativi segnalati nelle prossime ore.
Arrivano i Carnevali Rionali e il Comune dispone nuove misure di viabilità nei quartieri interessati. In particolare, gli eventi sono in programma a San Giacomo giovedì 12 febbraio, e a Borgo San Sergio, in Barriera Vecchia e a Valmaura venerdì 13 febbraio.Giovedì 12 febbraio - Sfilata rionale di.🔗 Leggi su Triesteprima.it
