Allagamenti in zona rurale | chiusure stradali decise dal sindaco per sicurezza dei residenti

Il maltempo ha colpito duramente la campagna vicino a Siamanna, in provincia di Oristano. Le piogge intense hanno allagato le strade rurali, rendendo difficile il passaggio. Per evitare incidenti, il sindaco ha deciso di chiudere alcune strade e invitare i residenti a non spostarsi. La situazione resta sotto controllo, ma si teme che le condizioni possano peggiorare nelle prossime ore.

Il maltempo ha preso d’assalto la campagna intorno a Siamanna, in provincia di Oristano, trasformando strade rurali in corsie di fango e acqua. Alle 10.30 di mercoledì 4 febbraio 2026, il sindaco Franco Vellio Melas ha firmato un’ordinanza d’emergenza che chiude al traffico tutti gli attraversamenti rionali delle zone Bauponti, Pontixeddus e Sa Pedraia, aree periferiche del paese dove il terreno è ormai saturo e i ruscelli, alimentati dalle piogge incessanti del weekend, hanno superato i limiti di sicurezza. Non si tratta di una decisione presa a cuor leggero. Il sindaco, che ha già visitato i luoghi in prima persona con una squadra di tecnici comunali, ha riferito di tratti di strada sommersi da oltre 60 centimetri d’acqua, con il fondo che si sgretola sotto i pneumatici. 🔗 Leggi su Ameve.eu

