Carnevale sicuro sequestrati 6mila prodotti pericolosi | multe fino a 25mila euro per i commercianti

La guardia di finanza di Terni ha effettuato controlli intensi sui prodotti venduti durante il Carnevale. Sei mila pezzi sono stati sequestrati perché considerati pericolosi. I commercianti che hanno venduto merce non conforme rischiano multe fino a 25 mila euro. L’obiettivo è proteggere i consumatori e fermare il mercato di prodotti contraffatti. Nei prossimi giorni, i controlli continueranno per evitare rischi durante le festività.

Il comando provinciale della guardia di finanza di Terni ha disposto l'intensificazione dei controlli per la prevenzione e il contrasto di ogni forma di abusivismo, contraffazione e commercio di prodotti potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori, concentrandosi in particolare in.

