Oltre 70mila prodotti pericolosi sequestrati nel Catanese sanzioni fino a 150mila euro a 6 commercianti cinesi

Le forze dell’ordine di Catania hanno sequestrato oltre 70.000 prodotti pericolosi, sanzionando sei commercianti cinesi con multe fino a 150.000 euro. L’operazione, condotta dalla Guardia di Finanza nell’ambito di controlli mirati alla tutela della sicurezza dei consumatori, ha portato al sequestro di merci non conformi alle normative vigenti. Questa attività dimostra l’impegno delle autorità nel contrastare la vendita di prodotti rischiosi sul mercato locale.

Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania, nell’ambito di un piano straordinario di controlli volti a contrastare la vendita di prodotti non sicuri e non conformi alle normative vigenti, hanno sottoposto a sequestro amministrativo più di 70.000 articoli di vario genere (prodotti per la casa, luminarie e accessori di abbigliamento, ecc.) esposti per la vendita. 🔗 Leggi su Feedpress.me

