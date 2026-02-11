Carnevale la dermatologa | Trucco ai bambini solo se sicuro e specifico

Per Carnevale, la dermatologa avverte: usare solo prodotti sicuri e specifici per i bambini. È fondamentale leggere bene le etichette e preferire trucchi pensati appositamente per la pelle delicata dei più piccoli. Evitare prodotti di dubbia provenienza o con sostanze aggressive, per prevenire irritazioni e reazioni allergiche.

Per Carnevale è importante scegliere con attenzione i prodotti per truccare il viso dei bambini, puntando sempre sulla sicurezza. "La pelle dei più piccoli è molto più sensibile rispetto a quella degli adulti: assorbe di più e si irrita più facilmente. Anche se si tratta di un make-up di 1 o 2 giorni,.

