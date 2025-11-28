Scossa di terremoto in mare sul Gargano

Una scossa di terremoto in mare, di magnitudo 2.1, è stata localizzata alle 8.07 di venerdì 28 novembre, con coordinate geografiche (lat, lon) 41.9427, 15.4650 a una profondità di 6 km, dalla sala sismica dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma. L'epicentro a 13 km da Lesina e. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

