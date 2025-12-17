A Manfredonia torna il grande Presepe Vivente del Gargano

Dopo oltre vent’anni, la Frazione Montagna San Salvatore di Manfredonia riaccende le luci del Natale con il ritorno del Presepe Vivente del Gargano. Un evento che promette emozioni uniche e un viaggio nel tempo, tra tradizione e fede, rinnovando la magia di una delle rappresentazioni più suggestive della regione. Un’occasione speciale per riscoprire il vero spirito natalizio in un contesto autentico e coinvolgente.

© Foggiatoday.it - A Manfredonia torna il grande Presepe Vivente del Gargano Dopo oltre vent’anni di attesa, la Frazione Montagna San Salvatore di Manfredonia si prepara a rivivere l’emozione del Natale più autentico con il ritorno del più grande e suggestivo presepe vivente del Gargano. Un evento carico di spiritualità, tradizione e fascino, capace di riportare indietro. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it Leggi anche: Roscigno Vecchia, grande partecipazione al Presepe vivente del ‘900 Leggi anche: “Quella notte fu solo gioia”: a Naro torna il presepe vivente musicale Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Incanti sotto le stelle, il 27 e 28 dicembre il presepe vivente nel fossato del Castello di Manfredonia; Il magico Natale a Manfredonia si colora d’inclusione, cultura e tradizioni; OPERE Mostra del Presepio a Manfredonia: due sedi per la XXIX edizione dell’esposizione; Dopo il successo delle prime repliche torna:”Peter Pan il Musical!”. La magia del Natale alla Frazione Montagna San Salvatore: torna il grande Presepe Vivente del Gargano - La magia del Natale alla Frazione Montagna San Salvatore: torna il grande Presepe Vivente del Gargano Dopo oltre vent’anni di attesa, la Frazione Montagna ... ilsipontino.net

Incanti sotto le stelle, il 27 e 28 dicembre il presepe vivente nel fossato del Castello di Manfredonia - L’associazione INSIDE MF APS è lieta di annunciare la prima edizione di “Incanti sotto le Stelle”, in programma il 27 e 28 dicembre 2025 nella suggestiva cornice del Fossato del Castello ... foggiatoday.it

NATALE Manfredonia accende la magia: un mese di eventi tra tradizione, arte e comunità (PROGRAMMA) - Il 30 dicembre Manfredonia saluta il 2025 con “Crazy Countdown”, una lunga notte di musica, onde e ritmi che anticipa il Capodanno. statoquotidiano.it

Manfredonia, 19 Mostra del Presepe

MADDALENA VIA DEL GUSTO Torna a Manfredonia - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.