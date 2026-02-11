Carnevale di Benevento 1955–2026 | una tradizione che attraversa il tempo

Il Carnevale di Benevento torna anche quest’anno, con una sfilata che promette di riempire le strade di colori e allegria. La Pro Loco di Benevento Samnium sta preparando un evento per il 17 marzo 2026, con il patrocinio del Comune. La giornata sarà tutta dedicata alla festa, con musica, maschere e tanta voglia di divertirsi. La tradizione del Carnevale si rinnova, portando avanti un appuntamento che ormai attraversa generazioni.

La Pro Loco di Benevento Samnium, con il patrocinio morale del Comune di Benevento, organizza il Carnevale di Benevento 2026, in programma martedì 17 marzo 2026, con una sfilata e un pomeriggio interamente dedicata alla festa, alla musica e alla tradizione. La manifestazione prenderà il via alle ore 15:00 da Piazza Orsini, da dove partirà la sfilata dei carri allegorici, tra cui il carro intitolato "Il Castello di Stintch" di Contrada Cancelleria BN e il carro intitolato "Fiabe in Corso " di Apollosa sfilate delle scuole di danza come la ASD Enjoy Sport Benevento e la Flash Dance School, accompagnata da una colorata sfilata di maschere.

