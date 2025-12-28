Messina ricorda il 28 dicembre 1908 | una ferita che attraversa il tempo

Oggi a Messina si è tenuta la cerimonia di commemorazione delle vittime del terremoto del 28 dicembre 1908. L’evento, che si svolge ogni anno a Largo 28 Dicembre 1908, rende omaggio ai superstiti, agli orfani e a tutti coloro che hanno vissuto quel tragico evento. La cerimonia rappresenta un momento di memoria collettiva e di riflessione sulla storia della città.

Si è svolta oggi la cerimonia ufficiale di commemorazione delle vittime del terremoto del 28 dicembre 1908, dei superstiti e degli orfani, appuntamento ormai istituzionalizzato nel luogo dedicato alla memoria collettiva della città: Largo 28 Dicembre 1908, alle spalle del Campanile del Duomo.

