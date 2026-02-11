Carnevale di Amalfi | tre giorni di magia e festa nella splendida Costiera Campana

Da domenica 15 a martedì 17 febbraio 2026, il Carnevale di Amalfi torna a riempire le strade di allegria e colori. La festa celebra l’antica Repubblica Marinara con sfilate, musica e maschere che richiamano un passato di mare e tradizione. Tre giorni di festa che coinvolgono residenti e turisti, con eventi pensati per portare nel cuore della Costiera Campana un’atmosfera unica e vivace.

"> Da domenica 15 a martedì 17 febbraio 2026, il Carnevale di Amalfi farà rivivere l’Antica Repubblica Marinara con una serie di eventi straordinari. Questa festa promette di animare la Costiera Amalfitana con spettacoli, iniziative e tanto divertimento, in un’atmosfera magica che attirerà visitatori di tutte le età. Eventi e Programma del Carnevale di Amalfi 2026. Le principali piazze di Amalfi, tra cui Piazza Duomo, Piazza della Bussola e l’Antico Arsenale, si trasformeranno in un palcoscenico all’aperto, accogliendo l’ampio programma di eventi realizzato dal Comune di Amalfi sotto la guida del Sindaco Daniele. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

Ad Amalfi il Carnevale trasforma le strade in un grande spettacolo di colori, musica e allegria.

È iniziato il Gran Carnevale ad Amalfi.

