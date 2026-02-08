Questa mattina a Santa Croce si teme un nuovo maltempo che potrebbe rovinare il Carnevale d’Autore. Dopo la bella giornata di domenica, con il sole che ha accompagnato la prima sfilata delle scuole, le previsioni meteo segnalano nuvole e pioggia. Gli organizzatori sono in allerta, pronti a intervenire se le condizioni peggiorano. La speranza è di poter comunque mettere in strada le maschere e continuare le celebrazioni.

SANTA CROCE Il sole che domenica scorsa ha illuminato la prima uscita del Carnevale d’Autore di Santa Croce oggi potrebbe essere oscurato da nuvole e pioggia. Le previsioni meteo non sono per niente rincuoranti e il secondo corso in piazza Matteotti è a rischio. L’associazione Carnevale Santacrocese, come sempre, deciderà stamani. "Alle 9,30 ci riuniremo e decideremo cosa fare", dice il presidente Maurizio Donati. In caso di annullamento, la sfilata di oggi verrà recuperata domenica 22 febbraio come da programma. Intanto, però, c’è una novità che se non dovesse debuttare oggi vedremo il 15, il 22 e la sera del Giovedì Grasso per la festa con mascherata libera. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Incubo pioggia per il carnevale. Pronte le maschere d’autore. E la prima sfilata delle scuole

